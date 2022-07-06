توقعات بمنح مدرب وستهام الإنجليزي فرصة جديدة لبن رحمة

بعد العلاقة المتوترة بينهما وتأثيرها على مردود نجم "الخضر"

عادت وسائل الإعلام الإنجليزية للحديث مرة أخرى عن العلاقة المتوترة بين الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم وستهام الإنجليزي، والمدير الفني للفريق، الأسكتلندي ديفيد مويس، ومدى تأثير ذلك على مستويات لاعب الجناح الجزائري منذ انضمامه إلى النادي اللندني، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد وسط غموض بخصوص وضعية بن رحمة.

وكان بن رحمة انضم إلى نادي وستهام خريف عام 2020 بنظام الإعارة لمدة عام واحد، قادما من نادي برينتفورد، قبل أن يُفّعل وستهام مبكرا بند شراء عقد نجم “الخضر” (كان مقررا له نهاية الموسم) شهر جانفي 2021 في صفقة وصلت حدود 25 مليون جنيه إسترليني.

وجدد الصحفي بموقع “تالك سبورت”، أليكس كروك، التأكيد على أن سعيد بن رحمة، جناح وستهام يونايتد، كان توقيعًا مطلوبًا من قبل مجلس الإدارة وليس المدير ديفيد مويس، ما يبرر العلاقة التي خصصها الأخير للاعب الجزائري، حسبه، فمنذ وصوله إلى استاد لندن، فشل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في إثبات نفسه كخيار مضمون في التشكيلة الأساسية لمويس، وبدأ المهاجم الجزائري الموهوب أساسيا في 26 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، واستبدل بن رحمة ما لا يقل عن 22 مرة خلال مواجهات “البريميرليغ” كأكثر لاعب استبدالا في هذه المسابقة، ما تسبب في توتر واضح في العلاقة بين المدرب واللاعب.

إلى ذلك، قال الصحفي المختص في متابعة أخبار وستهام في تصريحات لموقع “غيف مي سبورت”، ردا على سؤال متعلق برأيه حول بن رحمة: “لقد بدأ الموسم (الماضي) بشكل جيّد، لكن مثل وستهام تراجع في النصف الثاني من الموسم”، مضيفا: “لم أشعر أبدًا بأن ديفيد مويس قد اقتنع به تمامًا، وأعتقد أنه كان خيارا خاصا (بن رحمة) لمجلس الإدارة أكثر منه خيارا للمدرب ديفيد مويز”، وتابع ذات المصدر الخوض في إحصائيات وأرقام بن رحمة، وقال: “منذ وصوله إلى وستهام سجل بن رحمة 12 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 79 مباراة خاضها في مختلف المسابقات”، مضيفا: “هذه الأرقام ليست أفضل ما سجله بن رحمة. أرقامه السابقة توضح إمكاناته الكبيرة”، والمقصود هنا أرقامه مع نادي السابق برينتفورد.

وتوقع الصحفي الإنجليزي أن يتطور مستوى بن رحمة إذا حصل على ثقة أكبر وفرصة اللعب باستمرار، وقال: “إذا حصل اللاعب الجزائري على فرصة اللعب بانتظام وأكمل 90 دقيقة كاملة باستمرار، فيمكنه البدء في تحقيق الأرقام التي سجلها سابقا في برينتفورد”، مضيفا: “يجب أن يحافظ مويس عليه هذا الموسم، خاصة بالنظر إلى افتقاره لخيارات أخرى في الهجوم”، وهي معطيات تشير إلى إمكانية منح مدرب النادي الإنجليزي الفرصة كاملة للاعب الجزائري الموسم المقبل على أمل تقديم المستويات المنتظرة منه.