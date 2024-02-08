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الجزائر

توقعات حالة الطقس: أمطار غزيرة وبرودة عبر هذه الولايات الجمعة

الشروق أونلاين
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توقعات حالة الطقس: أمطار غزيرة وبرودة عبر هذه الولايات الجمعة

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عودة تساقط الأمطار الغزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة، غد الجمعة، عبر عدة ولايات.

وأوضح الديوان الوطني في نشرية حملت توقعاته لحالة الطقس ليوم الجمعة أن الأمطار ستخص ولايات: النعامة، البيض، سعيدة، تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، عين تيموشنت، معسكر، مستغانم، غليزان، البليدة، تيبازة، بومرداس، الجزائر العاصمة، المسيلة، البويرة، الأغواط، الجلفة وبسكرة.

درجات الحرارة ستتراوح مابين 11 إلى 23 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 10 إلى 24 على المناطق الداخلية وجنوبا ما بين 24 إلى 28 درجة مئوية.

صلاحية النشرية من صباح يوم الجمعة إلى غاية الليل.

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