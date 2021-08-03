توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء: أمطار رعدية مع درجات حرارة مرتفعة
أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء، أجواء مغشاة ورعدية عبر العديد من المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.
وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى قليلة السحب خلال الصبيحة، أما خلال الظهيرة فيرتقب تشكل سحب على المناطق الداخلية الهضاب العليا تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 3, 2021
أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار، مع تشكل خلايا رعدية خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.
توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء 04 أوت على المناطق الجنوبية:
⏮ أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار، مع تشكل
خلايا رعدية خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات
المطرية
⏮ أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية
⏮ لأكثر تفاصيل :https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/0E9ZiBbjRw
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 3, 2021
وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 28 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 39 إلى 49 درجة على المناطق الجنوبية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 3, 2021
موجة حر وأمطار رعدية عبر 11 ولاية الثلاثاء 3 أوت
نبهت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، ليوم الثلاثاء، من موجة حر عالية وكذا أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الجنوبية.
وحسب نشرية من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات الوادي ، تقرت، المغير، ورقلة، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار موجة حر عالية.
في حين ستشهد ولايتي تمنراست وعين غزام تساقط أمطار رعدية.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بنشاط رعدي على كل من :
⏮⏮ عين قزام و تمنراست
⏮⏮ للمزيد من التفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/wyWxJYzFoy pic.twitter.com/9PGzE8XkNJ
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 3, 2021
تعرف على توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء
نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء، والتي ستميزها أجواء من غائمة إلى رعدية عبر العديد من المناطق.
وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الوسطى والشرقية أجواء مغشاة غالبا، وتصبح شبه رعدية أواخر النهار على المناطق الساحلية والداخلية بداية من الظهيرة، مع ترتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.
المناطق الوسطى والشرقية:
أجواء مغشاة غالبا، وتصبح شبه رعدية أواخر النهار على المناطق الساحلية و الداخلية بداية من الظهيرة، نرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس pic.twitter.com/vHtVOQx72U
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2021
أما المناطق الغربية فستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بعد انقشاع بعض السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة، ومع بداية الظهيرة، يرتقب تشكل سحب على المناطق الداخلية والهضاب العليا.
توقعات الطقس ليوم غد الثلاثاء 03 أوت 2021:
المناطق الغربية:
👈 أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بعد انقشاع بعض السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة
👈 بداية من الظهيرة، نرتقب تشكل سحب على المناطق الداخلية والهضاب العليا
👈 لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/1JlkB1a60Y
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2021
وبالنسبة للمناطق الجنوبية فيتوقع تسجيل أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرةتؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.
المناطق الجنوبية:
📍أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرةتؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية
📍أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي وشمال الصحراء
📍أجواء صافية على باقي المناطق
📍 لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/39yAZEJ7tG
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2021
وعن درجات الحرارة القصوى فستتراوح ما بين تتراوح ما بين 28 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الثلاثاء 03 أوت 2021:
👈 تتراوح ما بين 28 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية
👈 وما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية
👈 وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية
👈 لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/RzwAxlUm2D
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2021
موجة حر عبر بعض الولايات وأمطار رعدية عبر أخرى الإثنين 2 أوت
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من موجة حر عالية وكذا أمطار رعدية عبر 12 ولاية.
وفي نشرية لها حذرت المصالح الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: بسكرة، الوادي، تقرت، ورقلة، المغير، عين صالح، أدرار، بني عباس وتندوف.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بموجة حر 🔥🔥تجتاح الولايات التالية:
↙ بسكرة، الوادي، تقرت، ورقلة، المغير، عين صالح، أدرار، بني عباس وتندوف
↙لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/7s96OgLlxt
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2021
كما نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: عين قزام، تمنراست وبرج باجي مختار.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر 🟡خاص بنشاط رعدي 🌩🌩على الولايات التالية:
⏮⏮ عين قزام، تمنراست وبرج باجي مختار
⏮⏮ لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/1kcF8B7eTI
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 2, 2021
حالة الطقس ليوم الإثنين: أجواء من مغشاة إلى رعدية عبر معظم المناطق
أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء من مغشاة إلى شبه رعدية عبر العديد من المناطق.
وحسب التوقعات الجوية حول حالة الطقس ستعرف المناطق الوسطى والغربية أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 02 أوت 2021:
المناطق الوسطى والغربية:
↙ أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا
↙ أجواء مغشاة جزئيا على الهضاب العليا
↙ لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/aEEGl78IgU
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
المناطق الشرقية هي الأخرى ستشهد أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية وبداية من الظهيرة، يرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 02 أوت 2021:
المناطق الشرقية:
👈 أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية
👈 بداية من الظهيرة، نرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس
👈 لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/qnx7Gt5KcL
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
أما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.
توقعات الطقس ليوم غد الإثنين 02 أوت على المناطق الجنوبية:
⏮أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية
⏮أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي وشمال الصحراء pic.twitter.com/Bf05axmXxn
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
وعن درجات الحرارة القصوى فستتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 02 أوت 2021:
⏮ تتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية
⏮ وما بين 32 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية
⏮ وما بين 35 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية
⏮ لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/NNWp4whRiY
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 3 ولايات
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 3 ولايات جنوبية.
وفي تنبيه من المستوى الأول حذرت المصالح المعنية من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام.
تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر🟡، خاص بأمطار رعدية
⛈⛈تميز اليوم الولايات الآتية:
↙ برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام
↙ لأكثر تفاصيل يرجى النقر على:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/dHjQ1tCw7r
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 1, 2021