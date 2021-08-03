توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء: أمطار رعدية مع درجات حرارة مرتفعة

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء، أجواء مغشاة ورعدية عبر العديد من المناطق مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا.

وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى قليلة السحب خلال الصبيحة، أما خلال الظهيرة فيرتقب تشكل سحب على المناطق الداخلية الهضاب العليا تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة.

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار، مع تشكل خلايا رعدية خلال الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 28 إلى 35 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 39 إلى 49 درجة على المناطق الجنوبية.

موجة حر وأمطار رعدية عبر 11 ولاية الثلاثاء 3 أوت

نبهت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، ليوم الثلاثاء، من موجة حر عالية وكذا أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب نشرية من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات الوادي ، تقرت، المغير، ورقلة، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار موجة حر عالية.

في حين ستشهد ولايتي تمنراست وعين غزام تساقط أمطار رعدية.

تعرف على توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء

نشرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء، والتي ستميزها أجواء من غائمة إلى رعدية عبر العديد من المناطق.

وحسب المصالح الجوية ستعرف المناطق الوسطى والشرقية أجواء مغشاة غالبا، وتصبح شبه رعدية أواخر النهار على المناطق الساحلية والداخلية بداية من الظهيرة، مع ترتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الغربية فستشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بعد انقشاع بعض السحب السفلى المحلية التي تميز السواحل خلال الصبيحة، ومع بداية الظهيرة، يرتقب تشكل سحب على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية فيتوقع تسجيل أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرةتؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وعن درجات الحرارة القصوى فستتراوح ما بين تتراوح ما بين 28 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 31 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 38 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

موجة حر عبر بعض الولايات وأمطار رعدية عبر أخرى الإثنين 2 أوت

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من موجة حر عالية وكذا أمطار رعدية عبر 12 ولاية.

وفي نشرية لها حذرت المصالح الجوية من موجة حر عبر كل من ولايات: بسكرة، الوادي، تقرت، ورقلة، المغير، عين صالح، أدرار، بني عباس وتندوف.

كما نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: عين قزام، تمنراست وبرج باجي مختار.

حالة الطقس ليوم الإثنين: أجواء من مغشاة إلى رعدية عبر معظم المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين، أجواء من مغشاة إلى شبه رعدية عبر العديد من المناطق.

وحسب التوقعات الجوية حول حالة الطقس ستعرف المناطق الوسطى والغربية أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.

المناطق الشرقية هي الأخرى ستشهد أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية وبداية من الظهيرة، يرتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي،مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية.

وعن درجات الحرارة القصوى فستتراوح ما بين 29 إلى 34 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 3 ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 3 ولايات جنوبية.

وفي تنبيه من المستوى الأول حذرت المصالح المعنية من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام.