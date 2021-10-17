توقعات حالة الطقس ليوم الاثنين: أجواء صافية عبر الولايات ودرجات حرارة فصلية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين استمرار الأجواء الصافية عبر ولايات الوطن.

وأوضحت توقعات الديوان أن المناطق الشمالية ستشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض الضباب المرفق بسحب سفلى الذي يميز خاصة المناطق الشرقية للوطن.

وأما على المناطق الجنوبية فستشهد أجواء صافية، مع بعض الغيوم الجزئية على شمال الصحراء وكذا منطقة الواحات، وأجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب الشرقي نحو الصحراء الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 23 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية وما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية وما بين 23 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية.

حالة الطقس ليوم الأحد 17 أكتوبر: أجواء غائمة عبر الولايات الوسطى والغربية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الأحد، أجواء غائمة مع ترقب تساقط الأمطار على بعض الولايات الشمالية الوسطى والغربية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات الداخلية ستشهد هي الأخرى أجواء غائمة فيما ستعرف الولايات الشرقية استقرارا في حالة الطقس.

وفيما يخص الولايات الجنوبية فستشهد صفاء على معظم مناطقها فيما ستنظم منطقة شمال الصحراء إلى الولايات التني تعرف أجواء ملبدة.

وستتراوح درجات الحرارة ظهيرة يوم الأحد على المناطق الشمالية ما بين 21 و24 درجة مئوية فيما ستعرف المناطق الداخلية من 20 إلى 28 درجة مئوية فيما ستكون المدن الصحرواية ضمن درجات.

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم السبت

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت أجواء صافية وتراجع في درجات الحرارة على أغلب الولايات.

وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية تسجيل أجواء صافية على المناطق الشمالية الشرقية والغربية والمدن الداخلية.

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء صافيةعلى منطقة بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الوسطى وباقي المناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 21 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، ما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية وما بين 28 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة تظهر أجواء مستقرة عبر معظم المناطق

أظهرت توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة، أجواء مستقرة عبر معظم الولايات مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الشمالية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى الذي تميز خاصة الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس.

أما خلال الظهيرة، فرتقب تسجيل بعض السحب العابرة على المناطق الشرقية الساحلية منها والداخلية.

من جهتها، ستشهد المناطق الشرقية والغربية والجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وعن درجات الحرارة فستتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية حول الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات وزوابع رملية عبر 4 أخرى

مددت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها حول الطقس، صبيحة الخميس، تنبيها حول تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 8 ولايات شرقية، فيما حذرت نشرية أخرى من زوابع رملية عبر 4 ولايات جنوبية.

وفي نشرية جديدة نبهت المصالح الجوية من زوابع رملية تؤدي إلى رؤية ضعيفة، تميز الولايات الجنوبية التالية: أدرار، بني عباس، تيميمون وعين صالح.

وحسب تنبيه آخر باللونين الأصفر والبرتقالي لمصالح الأرصاد الجوية فستعرف كل من : قسنطينة، سوق اهراس، قالمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وبجاية تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وأوضحت أن صلاحية النشرية، تبدأ من مساء الأربعاء على الساعة 21 ليلا إلى غاية الساعة 9 صباحا من يوم الخميس، قد تم تمديدها إلى غاية الحادية عشر صباحا.

وعن كميات التساقط المتوقعة فستتراوح مابين 20 إلى 30 ملم، ومن المحتمل أن تصل محليا 40 ملم.

توقعات الطقس ليوم الأربعاء: أمطار مرتقبة عبر بعض المناطق

أظهرت توقعات الطقس ليوم الأربعاء، أجواء مستقرة عبر بعض المناطق ومضطربة مرفوقة بتساقط أمطار عبر أخرى، مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف المناطق الغربية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، باستثناء بعض الضباب المحلي المرفوق بسحب سفلى تميز المناطق الساحلية والداخلية خلال الصبيحة.

أما على الهضاب العليا، فيرتقب تشكل بعض السحب خلال الظهيرة، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط أمطار محلية خفيفة.

أما المناطق الوسطى والشرقية فستعرف سحب عابرة كثيفة على المناطق الساحلية والداخلية، الوسطى الشرقية منها والشرقية، تكون مرفوقة ببعض الزخات المطرية، هذه الأخيرة التي من المحتمل أن تكون رعدية أحيانا على المناطق الساحلية الأقصى شرقية، وهذا خلال المساء.

أما عن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فيلاحظ تسجيل انخفاض في هذه الأخيرة حيث ستتراوح ما بين 23 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 29 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية حول الطقس تحذر من رياح قوية وأمواج عبر هذه السواحل

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من هبوب رياح قوية ترافقها أمواج عالية عبر السواحل الشرقية والغربية.

وحسب نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف كل من سواحل: عنابة، القالة، سكيكدة، مستغانم، تنس، أرزيو، بني صاف، الغزوات، المرسى وبن مهيدي حبوب رياح قوية وأمواج عالية.

هذه توقعات الطقس ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء، أجواء من مستقرة إلى مغشاة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستشهد المناطق الغربية والوسطى بعض السحب السفلى التي تميز السواحل الغربية خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا على العموم.

أما بداية من الظهيرة، فمن المتوقع تسجيل تشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخليةالغربية وكذا على الهضاب العليا،تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أما المناطق الشرقية فستميزها أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبد السماء أواخر النهار على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية فستعرف أجواء صافية على العموم على منطقة تندوف، الصحراء الشرقية، أقصى الجنوب وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، مع أجواء مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية، وتسجيل رعود خفيفة على شمال الصحراء بداية من الظهيرة.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 27 إلى 40 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول الطقس: رياح قوية وأمواج عالية عبر السواحل الغربية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس من رياح قوية وأمواج عالية على السواحل الغربية تبدأ من السادسة صباحا إلى الثالثة من صباح الثلاثاء.

ووضعت النشرية تحذيرا باللون البرتقالي يخص سواحل تنس ومستغانم حيث ستشهد هبوب الرياح قوية وأمواج عالية بدء من من منتصف نهار الاثنين إلى الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء.

وحملت النشرية تنبيها آخر باللون الأصفر يخص باقي السواحل الغربية يبدأ من الثالثة مساء إلى غاية منتصف الليل.

السواحل المعنية هي: مستغانم، تنس، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، مرسى بن مهيدي.

حالة الطقس: أجواء صافية ودرجات حرارة فصلية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الاثنين أجواء صافية وتراجع في درجات الحرارة على أغلب الولايات.

وأظهرت توقعات الأرصاد الجوية تسجيل أجواء صافية على المناطق الشمالية، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز المناطق الشرقية خلال الصبيحة.

وأوضحت مصالح الديوان أنه بداية من الظهيرة،نرتقب تشكل سحب على الهضاب العليا الغربية،تكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة أواخر النهار

وستشهد المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على منطقة بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات والصحراء الوسطى، في حين أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، ما بين 22 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية وما بين 28 إلى 41 درجة على المناطق الجنوبية.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 5 ولايات ساحلية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها حول الطقس، صبيحة الأحد من أمطار رعدية عبر 5 ولايات ساحلية.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

أمطار رعدية ورياح قوية عبر 5 ولايات شرقية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية جديدة لها حول الطقس، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 5 ولايات شرقية لغاية صبيحة الأحد.

وذكرت النشرية التي جاءت بدرجة تحذير “برتقالية”وتمتد صلاحيتها من الساعة السادسة مساء من نهار السبت إلى السادسة صباحا من يوم الأحد, أن الولايات المعنية هي جيجل، سكيكدة، الطارف، عنابة وقالمة.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تتراوح كمية الأمطار المرتقبة والتي ستكون مصحوبة برياح قوية على شكل عواصف بالولايات المذكورة ما بين 20 و 30 ميليمتر أو تتجاوز محليا 40 ميليمتر.

نشرية جديدة حول الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 10 ولايات

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيزة عبر 10 ولايات شرقية.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات: بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة وقسنطينة تساقط أمطار رعدية.

حالة الطقس ليوم السبت: أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم السبت، أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات شرقية.

وأظهرت مصالح الديوان أن ولايات جيجل، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، الطارف، سكيكدة وباتنة ستشهد أمطار غزيرة بدء من منتصف نهار السبت.

كما توقعت مصالح الديوان أن تعرف المناطق الوسطى الساحلية أجواء غائمة قد تتخللها بعض الأمطار.

وستعرف المناطق الغربية والجنوبية أجواء صافية.

وفيما يخص درجات الحرارة توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تتراوح مابين 18 و23 درجة على المناطق الساحلية و 20 إلى 28 على المناطق الداخلية فيما ستعرف المناطق الصحراوية درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.

تعرف على توقعات الطقس ودرجات الحرارة ليوم الجمعة 8 أكتوبر

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة، أجواء مستقرة عبر معظم المناطق مع درجات حرارة معتدلة نسبيا.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السواحل الأقصى غربية خلال الصبيحة.

أما المناطق الشرقية فستشهد بعض السحب العابرة تميز المناطق الساحلية والداخلية، مع تسجيل أمطار خفيفة، وخلال الليل تتلبد السماء مع تساقط بعض الزخات المطرية.

بينما على الهضاب العليا والأوراس، فمن المرتقب تسجيل بعض السحب السفلى العابرة خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس

توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ليوم الخميس، أجواء مغشاة إلى ممطرة وتراجع في درجات الحرارة عبر عدة ولايات.

وتوقعت مصالح الأرصاد أن تشهد المناطق الشرقية سحب عابرة من المحتمل أن تكون كثيفة محليا على السواحل وتؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة.

وستعرف المناطق الغربية والوسطى أجواء من صافية إلى قليلة السحب، باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السواحل الغربية خلال الصبيحة.

وفيما يخص المناطق الجنوبية فستشهد هي الأخرى أجواء مغشاة جزئيا على الصحراء الوسطى، منطقة بشار وجنوب منطقة الواحات وأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية .

ونشرت مصالح الديوان توقعات درجات الحرارة القصوى لظهيرة الخميس حيث ستتراوح ما بين 24 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية وما بين 22 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية وما بين 30 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

تنبيه حول الطقس: رياح قوية عبر 7 ولايات ساحلية

نبهت نشرية حول الطقس، ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم، عبر سواحل 7 ولايات.

وحسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية فيرتقب هبوب رياح قوية، بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم الخميس.

ويخص التنبيه كل من سواحل: الجزائر العاصمة، دلس (بومرداس) ، أزفون (تيزي وزو)، جيجل، سكيكدة، عنابة، القالة.

توقعات الطقس ليوم الأربعاء 6 أكتوبر

أظهرت توقعات الطقس ليوم الأربعاء، أجواء من مستقرة إلى غائمة مع احتمال تساقط الأمطار عبر بعض المناطق.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستعرف الولايات الوسطى والغربية أجواء صافية خلال الصبيحة، لتتلبد الأجواء وتصبح غائمة في المساء.

أما المناطق الشرقية فستشهد بعض السحب التي تصبح أكثر كثافة في المساء مع احتمال تساقط بعض الأمطار.

بينما المناطق الجنوبية فستميزها أجواء صافية ومشمسة عبر شمال الصحراء والواحات.

نشرية جديدة حول الطقس: أمطار رعدية عبر هذه الولايات

نبهت نشرية حول الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه جاء من المستوى الأول ستعرف كل من ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس وأم البواقي تساقط أمطار رعدية.

نشرية خاصة حول الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات

نبهت نشرية خاصة حول الطقس ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات شرقية وداخلية.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بنشاط رعدي يميز ليلة الإثنين الولايات الشرقية الساحلية منها والداخلية.

الولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، سوق اهراس، قسنطينة، تبسة، ام البواقي وقالمة.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الطقس، ليوم الإثنين من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا على طول الشريط الساحلي.

وحسب التنبيه سيصل علو أمواج البحر، إلى 3 أمتار بداية من منتصف النهار إلى صبيحة يوم الثلاثاء.

توقعات الطقس ليوم الإثنين: اضطراب جوي عبر العديد من المناطق

أظهرت توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، أجواء من مستقرة إلى قليلة الإستقرار تكون مرفوقة بتساقط الأمطار عبر بعض المناطق.

وحسب توقعات المصالح الجوية ستعرف المناطق الغربية والوسطى سحب عابرة تكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

أما المناطق الشرقية فستشهد أجواء غائمة جزئيًا في الصبيحة مع تساقط أمطار قد تكون رعدية على المناطق الداخلية والمرتفعات، لتستقر الأجواء في المساء.

بينما الولايات الجنوبية فستميزها أجواء صافية ومستقرة عبر معظم المناطق.

وعن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.