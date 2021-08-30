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الجزائر

توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء: أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات

الشروق أونلاين
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توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء: أمطار رعدية مرتقبة عبر عدة ولايات

أظهرت توقعات مصالح الأرصاد الجوية، لحالة الطقس، استمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات وسطى غربية وشرقية.

وتوقعت مصالح الديوان أن تشهد الهضاب العليا نشاط رعديا يؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة، كما ستعرف المناطق الساحلية بداية من الظهيرة، أجواء مغشاة وشبه رعدية.

أما المناطق الغربية والوسطى فستعرف هي الأخرى أجواء مغشاة غالبا وشبه رعدية على المناطق الساحلية مع تشكل رعود منعزلة خلال الظهيرة، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

 كما توقعت ذات المصالح أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار  والطاسيلي، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة، أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن.

وأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم على باقي المناطق الجنوبية.

أمطار ورعود مرتقبة عبر 18 ولاية إلى غاية التاسعة مساء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس، من تساقط أمطار رعدية عبر 18 ولاية.

الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تيسمسيلت، إن قزام، المسيلة، الأغواط، تيارت، برج باجي مختار، باتنة، الجلفة، البيض، سعيدة، خنشلة، النعامة، أم البواقي، البويرة، المدية، خنشلة، وتمنراست.

صلاحية النشرية تمتد من الساعة 15:00 زوالا إلى غاية 21:00 ليلا.

نشرية حول حالة الطقس: أمطار رعدية مرتقبة عبر 10 ولايات الأحد 29 أوت

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية لها حول الطقس، ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر 10 ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول ستعرف ولايات: الجلفة، المسيلة، تيارت، باتنة، تبسة، الأغواط، خنشلة، أم البواقي، البيض والنعامة نشاط رعدي مصحوب بتساقط أمطار بداية من الظهيرة.

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التعليقات
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  • عابر سبيل

    اللهم اغثنا

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  • البليدي

    للأسف و كالعادة، البليدة خارج القائمة، الله يجعل الخير

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