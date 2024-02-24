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اقتصاد

توقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال 2024

الشروق أونلاين
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توقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال 2024
ح. م
توقع خبير الصناعات الغازية وائل حامد عبد المعطي ارتفاع الطلب العالميعلى الغاز عام 2024 بنسبة 3 بالمئة.

توقع خبير الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك”، وائل حامد عبد المعطي، أن يحقق الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا في حدود 2 أو 3 بالمئة، خلال سنة 2024، وهذا مع ارتفاع الطلب الأوروبي والآسيوي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

في تصريح أدلى به للوكالة، أفاد وائل حامد عبد المعطي أن عام 2023 شكل بداية رحلة التعافي للطلب على الغاز الطبيعي عالميا، حيث حقق الطلب، وفقا للتقديرات الأولية، نموا هامشيا ب 0.5  بالمئة، إلا أنه من المتوقع زيادة هذا النمو بقوة خلال السنة الجارية 2024، إلى حدود 2 أو 3 بالمائة، مدعوما بنمو الطلب الأوروبي والآسيوي وكذا نقص الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية، يقول نفس المصدر.

وتأتي مرحلة التعافي هذه في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بعد أن سجل تراجعا تاريخيا غير مسبوق عام 2002، بسبب ارتفاع كبير في الأسعار أثر في معدلات الطلب على الغاز الطبيعي. لتتراجع عام 2023 أسعار الغاز بشكل كبير عن ذروتها التي بلغتها عام 2022، تراجع في الأسعار بلغ بين 55 و60 بالمئة في المتوسط على أساس سنوي في مختلف الأسواق العالمية لهذه المادة.

وهو ما اعتبره الخبير وائل حامد عبد المعطي مؤشرا إيجابيا  “ومما لا شك فيه أن نمو الطلب على الغاز في الأسواق العالمية، وزيادة الاعتماد عليه في مزيج الطاقة يشجع الدول المنتجة على استمرار الاستثمار في تطوير حقول الغاز لدعم مستويات الإنتاج لتلبية هذا الطلب, وهو ما يحقق أمن الطاقة لكلا الطرفين, المنتج والمستورد”، حسب خبير الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “أوابك”.

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