“توقفن عن الأكل مثل الرجال”.. طبيبة بريطانية تنصح النساء

قدمت طبيبة بريطانية، نصيحة هامة للنساء تتمثل في عدم الأكل مثل الرجال، خصوصا أولئك اللواتي يواجهن صعوبات في إنقاص الوزن رغم التزامهن بالحمية.

وتقول الطبيبة سارة غوتفريد، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الاثنين، إن العديد من الأنظمة الغذائية التي تتبعها النساء تفشل، لأنها مصممة للرجال.

وترى أن النساء يفقدن السيطرة على أوزانهن في الثلاثينيات من أعمارهن، بسبب الإجهاد ومتطلبات الأمومة والتقدم في السن.

وذكرت أنها واجهت العديد من السيدات اللاتي بذلن جهودا كبيرة لخسارة الدهون الزائدة، عبر ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح.

وقالت إن المشكلات من هذا القبيل تبدأ في منتصف العمر، حيث يصبح التخلص من دهون الجسم عملية أصعب من ذي قبل، مشيرة إلى أن النساء يعبرن عن إحباطهن في أن نفس الخطوات يتبعها الرجال وتؤدي إلى إحداث نتائج أفضل.