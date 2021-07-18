توقفوا عن الذبح العشوائي ورمي الجلود في الشوارع

وزيرة البيئة سامية موالفي في أول تصريح لها :

إلزامية التخلص من بقايا الأضاحي ومخلفات الذبح بوضعها في الأكياس

نقل الجلود إلى المؤسسات المعنية لاستغلالها ورسكلتها

دعت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، المواطنين لتفادي الذبح العشوائي ورمي النفايات في الشوارع وأمام المنازل والعمارات والأماكن العامة يوم عيد الأضحى المبارك الموافق ليوم الثلاثاء، لتفادي خطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في أسواق الماشية مع ضرورة الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي وضرورة الالتزام التام بقواعد البروتوكول الصحي لسلامة المواطنين ووقايتهم داخل الحافلات.

وفي التفاصيل، قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، لـ”الشروق” في أول تصريح صحفي لها، أن قطاعها الوزاري قام بالتنسيق مع وزارات الداخلية، الصناعة، الشؤون الدينية والأوقاف بتسطير ورقة طريق تشمل تدابير وإجراءات المحافظة على البيئة وصحة المواطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن ورقة الطريق حسب الوزيرة موالفي عدة محاور أهمها تحديد أماكن مخصصة لنحر الأضاحي مع احترام التدابير الوقائية والصحية وكذا تحديد أماكن مخصصة لنقل الجلود ونقلها إلى مؤسسات الخاصة لإعادة استغلالها ورسكلتها، إلى جانب تكثيف دوريات جمع ونقل النفايات من طرف المؤسسات المخصصة لذلك، كما سبق لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن خصصت خطبة الجمعة لتقديم دروس ونصائح من أجل التقيد بقواعد النظافة، الوقاية والتباعد الاجتماعي.

أما بالنسبة لقطاع البيئة، أوضحت الوافدة الجديدة على وزارة البيئة والطاقات المتجددة، أنهم قاموا بتسطير برنامج تحسيسي خاص بعيد الأضحى تشارك فيه مديرية البيئة والمؤسسات التابعة لوزارة البيئة وإطاراتها وهذا بمشاركة المجتمع المدني من خلال القيام بخرجات ميدانية للتحسيس الجواري للمواطنين للتحلي بسلوكيات بيئية وصحية خلال هذه الأيام المباركة، وكذا بث ومضات تحسيسية ومداخلات من خلالنا ومن خلال كل إطاراتنا عبر مختلف القنوات الوطنية والتلفزيونية والإذاعية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى ذلك، دعت الوزيرة موالفي، المواطنين إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي خطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في أسواق الماشية وكذا إلى ضرورة ذبح الأضاحي في المذابح المعتمدة والخاضعة للإشراف البيطري لضمان فحص الحيوان قبل وبعد، كما أوصت إلى عدم استخدام الجزارين المتجولين الذين يجهلون أسس السلامة العامة والنظافة مع ضرورة التخلص من بقايا الأضاحي ومخلفات الذبح بطريقة صحية عن طريق وضعها في أكياس متينة محكمة الغلق وذلك قبل وضعها في الأماكن المخصصة لرمي القمامات، لأنها تتضمن مواد عضوية تشكل خطرا على صحة المواطنين.

وقالت المتحدثة “العمل بغير هذه الإرشادات سيؤدي إلى تلوث المحيط وتلوث اللحوم جراء الغبار والتربة ونواقل الأمراض مما يشكل بيئة خصبة لنحو 300 مرض تنتشر عدواها طوال العام”.

وفي الأخير، وجهت وزيرة البيئة موالفي نداء للمواطنين تحثهم على احترام الإجراءات الوقائية والالتزام بالبرتوكول الصحي تفاديا لانتقال فيروس كوفيد ـ 19 إلى جانب ارتداء الكمامة في كل الأماكن والظروف، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية والحفاظ على سلامتهم وسلامة بيئتهم، بمناسبة عيد الأضحى.