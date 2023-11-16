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الجزائر

توقف استثنائي لرحلات القطار الرابط بين برج بوعريريج، المسيلة وتيسمسيلت

الشروق أونلاين
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توقف استثنائي لرحلات القطار الرابط بين برج بوعريريج، المسيلة وتيسمسيلت
ح. م
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية عن توقف مؤقت لرحلات القطار الرابط بين كل من برج بوعريريج، المسيلة وتيسمسيلت.

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية عن توقف مؤقت لرحلات القطار الرابط بين كل من برج بوعريريج، المسيلة وتيسمسيلت.

الشركة وعبر بيان نشرته اليوم الخميس، قالت أنها تعلم المسافرين مستعملي الخط بتوقف رحلات قطار خط برج بوعريريج – المسيلة – تيسمسيلت ستتوقف استثنائيا من يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 إلى يوم الخميس 23 نوفمبر 2023. الشركة أشارت إلى أن قطار خط بوغزول، الجلفة، الأغواط، سيسير بشكل عادي حسب التوقيت اليومي المعتاد ولن يتوقف.

كما أعلمت الشركة وعبر بيان منفصل المسافرين على متن قطار خط الأغواط – الجلفة – بوغزول والمتوجهين إلى محطة البيرين، أنه يمكنهم التوقف في محطة عين وسارة ومواصلة الرحلة مباشرة إلى البيرين، عبر الحافلة.

حيث تم، بالتنسيق مع مديرية النقل لولاية الجلفة، توفير حافلة مسائية من محطة عين وسارة إلى البيرين خلال فترة توقف القطار الإستثنائية هذه.

حسب البيان فسبب التوقف المؤقت راجع إلى انطلاق أشغال تهيئة ممرات علوية للراجلين على خط السكة الحديدية المسيلة – تيسمسيلت.

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