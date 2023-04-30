-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقف التزود بالمياه عبر 5 بلديات.. سيال توضح

الشروق أونلاين
  • 262
  • 0
توقف التزود بالمياه عبر 5 بلديات.. سيال توضح

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”عن  تسجيل توقف الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالمرسى تسبب في تذبذب في التزود بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة.

وأفادت شركة سيال في بيان لها أن مصالحها تتدخل حاليا الشركة المكلفة باستغلال المحطة للإصلاح العطب المسجل.

وتابع البيان أن توقف الانتاج على مستوى المحطة تسبب في تذبذب في برنامج التوزيع عبر البلديات التالية:

1- بلدية المرسى

2- بلدية عين طاية

3- بلدية هراوة

4- بلدية برج البحري

5- بلدية برج الكيفان: منطقة درقانة

وأشار البيان إلى أنه ستتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجيا الإثنين 1 ماي 2023.

مقالات ذات صلة
وثائق وشهادات تورط “منظمة الجيش السري” في مجزرة “إيسلي”

وثائق وشهادات تورط “منظمة الجيش السري” في مجزرة “إيسلي”

دوريات عسكرية مشتركة على الشريط الحدودي بين الجزائر والنيجر

دوريات عسكرية مشتركة على الشريط الحدودي بين الجزائر والنيجر

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو

الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بوركينافاسو

مختصون: ارتفاع محسوس في الإصابة بالجلطة القلبية منذ انتشار كورونا

مختصون: ارتفاع محسوس في الإصابة بالجلطة القلبية منذ انتشار كورونا

إنتاج خبز صحي باستغلال الميكروبات في جامعة قسنطينة

إنتاج خبز صحي باستغلال الميكروبات في جامعة قسنطينة

اللواء عجرود يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية

اللواء عجرود يستقبل نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد