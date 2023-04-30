توقف التزود بالمياه عبر 5 بلديات.. سيال توضح

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”عن تسجيل توقف الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالمرسى تسبب في تذبذب في التزود بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة.

وأفادت شركة سيال في بيان لها أن مصالحها تتدخل حاليا الشركة المكلفة باستغلال المحطة للإصلاح العطب المسجل.

وتابع البيان أن توقف الانتاج على مستوى المحطة تسبب في تذبذب في برنامج التوزيع عبر البلديات التالية:

1- بلدية المرسى

2- بلدية عين طاية

3- بلدية هراوة

4- بلدية برج البحري

5- بلدية برج الكيفان: منطقة درقانة

وأشار البيان إلى أنه ستتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجيا الإثنين 1 ماي 2023.