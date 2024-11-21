توقف السفينة الطبية الصينية “HEPINGFANGZHOU 866” بميناء الجزائر

توقفت اليوم الخميس، 21 نوفمبر، السفينة الطبية “HEPINGFANGZHOU 866” التابعة للأسطول العسكري الصيني بميناء الجزائر.

ووفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، توقف السفينة يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري المشترك الجزائري-الصيني، ويدوم خمسة أيام.

وقام قائد المهمة والوفد المرافق له، بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر، كما ستنظم نشاطات لفائدة أفراد طاقم السفينة.