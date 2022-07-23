توقف القطارات المتجهة من العاصمة نحو هذه الولايات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد والجنوب الشرقي متوقفة حاليا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن سبب التوقف راجع لانحراف عربات قطار لنقل البضائع عن مسار السكة بمنطقة القادرية (ولاية البويرة) مساء الجمعة دون أن يخلف الحادث خسائر أو اصابات بشرية.

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن التوقف سيشمل القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد و الجنوب الشرقي مرورا بالبويرة (بجاية، المسيلة، تقرت ، تبسة مرورا بقسنطينة و عنابة).

وأكدت المؤسسة أن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات المتضررة وإصلاح خط السكة الحديدية، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.