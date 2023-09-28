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الجزائر

توقف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر في هذا التوقيت  

الشروق أونلاين
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توقف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر في هذا التوقيت  

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تقف سير حركة قطارات ضاحية الجزائر لساعات بدء من التاسعة ليلا من يوم الخميس.

وأفادت الشركة في بيان لها أنه نظرا لأشغال تشييد جسر على مستوى منطقة الحراش يعلو خط السكة الحديدية فإن حركة سير قطارات ضاحية الجزائر ( القطارات الكهربائية ) ستتوقف ابتداء من الساعة التاسعة 00: 21 ليلا ليوم الخميس، إلى غاية الساعة الحادية عشر 00: 11 صباحا ليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023

وأضاف بيان المؤسسة أن سير  قطارات الخطوط الطويلة والخطوط ما بين المدن (قطارات الديزل) سيكون بشكل عادي.

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