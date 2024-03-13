توقف قلبه لنحو ساعتين.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب المصري أحمد رفعت

أصدر مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية المصرية، بيانا كشف فيه آخر تطورات الحالة الصحية للاعب نادي مودرن فيوتشر أحمد رفعت بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وتعرض اللاعب رفعت لأزمة قلبية وسقط مغشيا عليه في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في نهاية المباراة، ونقل إلى أقرب مستشفى نتيجة توقف عضلة القلب، مما دفع الحكم لإعلان نهاية المباراة دون استكمال الدقائق المتبقية.

مشهد صعب جدا والله .. يارب تولاه برحمتك دعوااااتكم في هذه الأيام المفترجة للاعب المصري أحمد رفعت 🙏 pic.twitter.com/odQyBISxG9 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) March 11, 2024

وقالت إدارة المستشفى في بيان رسمي: “حضر اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.. حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ”.

وأضاف البيان: “أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الاصطناعي وبعد استقرار الحالة تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج”.

الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت 🗣 💬 كان يجب على اتحاد الكرة تجنب إقامة مباريات في أول أيام رمضان .. حفاظًا على اللاعبين 🌙 pic.twitter.com/HkvYdIragm — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) March 12, 2024

وتابع: “وضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس اصطناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس اصطناعي، وتم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى.. وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ..”.

وختم البيان: “حالة المريض حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم و لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب”.