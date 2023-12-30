-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقف مؤقت لرحلات القطار من العاصمة نحو هذه المدن   

الشروق أونلاين
  • 89
  • 0
توقف مؤقت لرحلات القطار من العاصمة نحو هذه المدن   

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقف رحلات القطار المتوجهة من العاصمة نحو الضاحية الشرقية في محطة الرغاية بسبب خروج عربة عن مسارها بقورصو.

وأفادت الشركة في بيان لها، السبت، أنه تم على الساعة 12.30 تسجيل خروج عربة واحدة لقطار نقل بضائع على مستوى منطقة قورصو (ولاية بومرداس)، دون تسجيل أية خسائر مادية ولا بشرية، وأدى هذا الحادث إلى توقف مؤقت لحركة القطارات نحو المنطقة الشرقية من العاصمة.

 وأفادت الشركة أن قطارات الضاحية المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو كل من الثنية، بومرداس وتيزيز وزو، ستتوقف مؤقتا واستثنائيا في محطة الرغاية.

وقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربة والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.

مقالات ذات صلة
القانون الأساسي لموظفي القطاع سيعمل على تسوية وضعية مشرفي التربية

القانون الأساسي لموظفي القطاع سيعمل على تسوية وضعية مشرفي التربية

دعم المشاريع السينمائية.. إعلان هام من وزارة الثقافة

دعم المشاريع السينمائية.. إعلان هام من وزارة الثقافة

بريد الجزائر.. هذه خطوات إعادة إصدار الرقم السري للبطاقة الذهبية

بريد الجزائر.. هذه خطوات إعادة إصدار الرقم السري للبطاقة الذهبية

عطاف يستقبل سفير سوريا الجديد لدى الجزائر

عطاف يستقبل سفير سوريا الجديد لدى الجزائر

دفتر شروط يحدّد إجراءات الحفر وإعادة الطرق إلى حالتها بعد الأشغال

دفتر شروط يحدّد إجراءات الحفر وإعادة الطرق إلى حالتها بعد الأشغال

بن قرينة يدعو إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة

بن قرينة يدعو إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد