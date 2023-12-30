توقف مؤقت لرحلات القطار من العاصمة نحو هذه المدن   

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقف رحلات القطار المتوجهة من العاصمة نحو الضاحية الشرقية في محطة الرغاية بسبب خروج عربة عن مسارها بقورصو.

وأفادت الشركة في بيان لها، السبت، أنه تم على الساعة 12.30 تسجيل خروج عربة واحدة لقطار نقل بضائع على مستوى منطقة قورصو (ولاية بومرداس)، دون تسجيل أية خسائر مادية ولا بشرية، وأدى هذا الحادث إلى توقف مؤقت لحركة القطارات نحو المنطقة الشرقية من العاصمة.

وأفادت الشركة أن قطارات الضاحية المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو كل من الثنية، بومرداس وتيزيز وزو، ستتوقف مؤقتا واستثنائيا في محطة الرغاية.

وقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربة والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.