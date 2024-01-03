توقف مؤقت لرحلات القطار من العاصمة نحو  هذه الولايات   

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بمناطق الشرق والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة ذهابا وإيابا، متوقفة حاليا.

أفادت الشركة في بيان لها، الأربعاء، أنها سجلت ليلة الثلاثاء انحراف عربات قطار لنقل البضائع عن مسار السكة، وذلك بمنطقة بني عمران (بومرداس)على الساعة 23.30.

وأوضحت الشركة أن القطار متكون من عربات فارغة لنقل البضائع، ولم تسجل الشركة أية خسائر بشرية إثر هذا الحادث.

وبناء على ذلك أعلنت الشركة أن القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بمناطق شرق البلاد والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة (البويرة، بجاية، تقرت، باتنة، تبسة وعنابة)، ذهابا وإيابا، متوقفة حاليا.

وقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات المتضررة وإصلاح خط السكة الحديدية، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.