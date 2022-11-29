توقيت الجولة الثالثة من المونديال يعيد إلى الأذهان التآمر على الجزائر في خيخون

تلعب بداية من الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة للدور الأول من مونديال قطر، وعلى غرار النسخ السابقة التي تلت مونديال 1982، ستلعب المواجهات في توقيت واحد ما يعيد إلى الأذهان فضيحة خيخون.

وتستهل الجولة الثالثة من مونديال قطر، بمبارتي المجموعة الأولى، حيث تواجه الإكوادور السنغال و تقابل هولندا، منتخب قطر، بداية من الرابعة زوالا.

وبالنسبة للمجموعة الثانية، فإن مبارتي إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وويلز أمام إنجلترا مبرمجتين بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وتقام آخر مبارتين من الدور الأول من كأس العالم في نفس التوقيت، منذ 40 سنة، وتحديدا بعد مونديال إسبانيا 1982، وفضيحة خيخون التي شهدتها تلك النسخة والمتمثلة في تواطؤ ألمانيا الغربية والنمسا، لإخراج الجزائر من الدور الأول.

وواجهت ألمانيا الغربية النمسا في خيخون، بإسبانيا، في المباراة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم، وحينها كان على ألمانيا الغربية للتأهل إلى الدور الثاني، التغلب على النمسا.

ووفقا لنظام التأهل، والنقاط التي كانت محرزة حينها، حسمت النتيجة أنه إذا فازت ألمانيا الغربية بأقل من ثلاثة أهداف، يمكن لمنتخبي ألمانيا والنمسا، الانتقال إلى الدور التالي على حساب الجزائر.

وتوقعت الجماهير أن تكون المباراة بين ألمانيا والنمسا، في غاية الإثارة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، فالفريقان يعلمان كيف يمكن أن يتأهلا سويا، ولعبا المباراة على هذا الأساس، وكانت الخطة أن ألمانيا مطالبة بتسجيل هدف وحيد للتأهل مع منافسها إلى الدور التالي.

وحينها انتهت مباراة الجزائر وتشيلي بفوز الجزائر، ولكن ألمانيا والنمسا حرمتا الجزائر من التأهل بتواطئهما في النتيجة.

وشهد دور المجموعات حينها مفاجآت كبيرة، إذ حقق المنتخب الجزائري مفاجأة كبرى، بهزيمته منتخب ألمانيا الغربية القوي بنتيجة 2-1.

ولم تمر الفضيحة مرور الكرام على “الفيفا” التي دفعت ” إلى تغيير قواعدها بشكل فوري لتهدئة غضب الجماهير، حيث أعلنت الهيئة الإدارية للرياضة أن المباراتين الأخيرتين من دور المجموعات يجب أن تقاما في وقت واحد، لقطع الطريق أمام التآمر، أو التلاعب بالنتائج.