توقيت لم يتعوّد عليه جمهور البطولة الوطنية!

تُجرى ثلاث مقابلات محلّية هذا السبت، في توقيت لم يتعوّد عليه جمهور بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِمواجهات شباب بلوزداد والضيف فريق شبيبة الساورة، وشباب قسنطينة بِميدانه مع أولمبي المدية، ووداد تلمسان مع الزّائر نصر حسين داي. في إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة الوطنية.

وحدّدت رابطة الكرة المحترفة توقيت الواحدة ظهرا للمباراة الأولى المذكورة أعلاه، والواحدة والنصف بعد الظهر للمقابلتَين الثانية والثالثة.

وجاء هذا القرار بِسبب خوض المنتخب المحلّي نهائي كأس العرب، أمام الفريق التونسي بِقطر، السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري. بِعبارة أخرى، حتى لا يُحرم جمهور البطولة الوطنية من مشاهدة هذه المباراة الكبيرة.

وعلى العكس من ذلك، تُجرى خمس مقابلات من عمر الجولة ذاتها، هذا الجمعة ما بين الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً. بينما تأجّلت مباراة نادي البارادو والمضيف سريع غليزان إلى تاريخ لاحق، بِسبب مشاركة 4 لاعبين من الفريق العاصمي في منافسة كأس العرب 2021 بِقطر.