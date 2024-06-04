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توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومطار الجزائر

الشروق أونلاين
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توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومطار الجزائر

 أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون علمي وتكنولوجي بين ثلاث مؤسسات جامعية ومطار الجزائر الدولي.

ووفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لوزير التعليم العالي، كمال بداري، فان الاتفاق يشمل جامعة العلوم والتكنولوجيا، هواري بومدين، والمدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

وسبق للرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشأت مطار الجزائر، مختار مديوني، الحديث عن تحضيرات تجري لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي، للاستثمار في إبداعات طلبة الاعلام الالي والذكاء الاصطناعي، لتطوير قطاع الخدمات في مطار الجزائر.

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