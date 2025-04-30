توقيع اتفاقيات بين سونلغاز و”جنرال إلكتريك فيرنوفا” للتصدير نحو أسواق جديدة

وقع مجمع “سونالغاز” يوم أمس الثلاثاء، في لندن (المملكة المتحدة) مجموعة من مذكرات التفاهم مع شركة “جنرال إلكتريك فيرنوفا”، بهدف تصدير المعدات الكهربائية والغازية المنتجة في مصنع “جنرال إلكتريك آلجيريا توربين” (جيات) الواقع بولاية باتنة، إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحسب بيان للمجمع، تم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع “سونالغاز”، مراد عجال، ونائب الرئيس للطاقة الغازية في “جنرال إلكتريك فيرنوفا”، جوزيف أنيس، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لأنظمة الكهرباء في الشركة، فيليب بيرون.

وتتضمن مذكرات التفاهم تصدير معدات كهربائية وغازية، مع التركيز على التوربينات الغازية ومعدات الشبكات اللازمة لنقل الطاقة. كما أشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمثل “مبادرة جديدة” في إطار التعاون بين “سونالغاز” و”جنرال إلكتريك فيرنوفا”، مع التأكيد على أنها ستساهم في تعزيز حضور المجمع في الأسواق الدولية للطاقة.

وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية الصناعية في الجزائر، وزيادة القيمة المضافة المحلية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية في قطاع الطاقة.

ويهدف المشروع المشترك إلى تصنيع التوربينات الغازية ومعدات محطات الكهرباء ذات الجهد العالي والجهد العالي جدًا في مصنع “جيات” بباتنة، بنسبة تصل إلى 35% من القدرة الإجمالية للمعدات التي تزيد عن 20 جيجاوات.

وتشمل الاتفاقيات تصدير توربينين للغاز إلى دولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي، إضافة إلى تصدير المعدات اللازمة لنقل الطاقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين “سونالغاز” و”جنرال إلكتريك فيرنوفا”، مما يفتح الأفق لتوسيع الصادرات الجزائرية إلى أسواق جديدة.

ومن جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الاتفاقيات تشمل أيضًا برامج تدريبية في مصنع “جيات” بباتنة، تهدف إلى نقل الخبرات في مجالات الإشراف والتحكم، مما يعزز قدرات الكوادر الجزائرية ويُسهم في رفع مستوى الصناعات المحلية للطاقة.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية السلطات العليا للبلاد، التي تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحقيق مشاركة فعالة في تصدير المنتجات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. كما يشدد البيان على أن هذه الشراكة تساهم في خلق فرص عمل مؤهلة وتعزيز مهارات الموارد البشرية، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وانفتاحًا على الأسواق العالمية.

ويعد هذا التعاون مع “جنرال إلكتريك فيرنوفا” خطوة هامة في تعزيز مكانة “سونالغاز” كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة الوطني والدولي، ويعكس التزام المجمع بتطوير الصناعات المحلية للطاقة وتعزيز التواجد الجزائري في الأسواق العالمية.