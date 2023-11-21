بالفيديو.. توقيع اتفاقيات تعاون بين الجزائر وتركيا في هذه المجالات

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون ومُذكرات تفاهم بين البلدين.

جاء ذلك خلال إشراف الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الاستراتيجي الجزائري-التركي، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم:

توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول التركية.

توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية.

توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي سوناطراك الجزائرية وبوتاش التركية لبيع وشراء الغاز المميع.

التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

التوقيع على اتفاق للإنتاج السينمائي المشترك.

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبة الوطنية التركية.

التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال المنح الدراسية.

التوقيع على مذكرة تعاون في مجال التشريفات.

التوقيع على الإعلان المشترك لمجلس التعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.

كما تحادث الرئيس تبون مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث خص الرئيس التركي لدى وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية باستقبال رسمي، لتتسوع بعدها المحادثات لوفدي البلدين.