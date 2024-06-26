توقيع اتفاقية بين بريد الجزائر وصندوق “كناس”

أشرف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قوادرية نذير والمدير العام لمؤسسة بريد الجزائر لؤي زايدي على مراسم توقيع اتفاقية فيما بين الهيئتين.

وأفاد بيان للصندوق أن الاتفاقية المبرمة سيتم من خلالها تحديد شروط وأحكام وكيفيات معالجة التحويلات المالية الخاصة بكافة هياكل الصندوق، ويتعلق الأمر بمختلف عمليات دفع الأداءات الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مواصلة العمل على عصرنة ورقمنة الصندوق وتبسيط إجراءاته في مجال تأمين التحويلات الخاصة بمختلف العمليات المالية بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر، وكذا تسريع آجال تنفيذ المعاملات، وذلك عبر وضع نظام الدفع المجمع عبر الحساب البريدي الجاري للمؤمن لهم اجتماعيا.

وأفاد البيان أن الغرض من هذه الاتفاقية أيضا هو خلق جسر تواصل مالي آمن بين الهيئتين، لتأمين وتسريع عمليات دفع مستحقات المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، مما يسمح بتفادي الأخطاء عبر جملة من الآليات المعتمدة.