توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية اللجان الأولمبية في إفريقيا والمجلس الأولمبي الآسيوي

وقّعت جمعية اللجان الأولمبية في إفريقيا التي يرأسها الجزائري مصطفى براف، يوم الأربعاء في البحرين، اتفاقية تعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتم توقيع الاتفاقية بين كل من براف والنائب الأول لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي تيموثي فوك تسون تينغ. بحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي اللجان الأولمبية للدول الإفريقية والآسيوية.

وتهدف الاتفاقية المبرمة بين الجانبين إلى “زيادة التعاون والشراكة في المجالات الرياضية المختلفة، بما في ذلك فتح الآفاق لعودة بطولة مشتركة بين القارتين في المستقبل”.