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الجزائر

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والمرصد الوطني للمجتمع المدني (صور)

الشروق أونلاين
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توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والمرصد الوطني للمجتمع المدني (صور)
الوزير بداري ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يوم الخميس، على اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني. 

وأفاد بيان وزارة التعليم العالي، أن الوزير بداري بمعية رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نورالدين بن براهم أشرفا على توقيع اتفاقية التعاون.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقية “ستنشأ علاقة شراكة بين المؤسستين، يضع من خلالها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كل موارده. لمواكبة المرصد الوطني للمجتمع المدني”

“والذي بدوره سيكون فاعلا في تقوية مبدأ مواطنة الجامعة”، يضيف بيان وزارة التعليم العالي.

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