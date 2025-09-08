-- -- -- / -- -- --
استشهاد العريف الأول عماري سيف الدين خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة
لأجل تسهيل الإجراءات الجبائية والإدارية والجمركية

توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين الجزائر وأوغندا

توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين الجزائر وأوغندا
ح.م

وقع وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، الاثنين بالجزائر العاصمة، مع نظيره الأوغندي، ماتيا كسايجا، على اتفاقية تعاون ثنائية بين الجزائر وأوغندا، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بمقر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، إلى تسهيل الإجراءات الجبائية والإدارية والجمركية بين البلدين، وبالتالي خلق بيئة ملائمة لإنجاز مشاريع مهيكلة أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتشرف عليها الوكالة.
كما أنها تتمحور حول مشروع رائد يتمثل في تجديد وتوسيع مستشفى كتاكوي في شرق أوغندا، ومن المرتقب الانطلاق في أشغال هذا المشروع في أجل ثلاثة أشهر، بالاشتراك مع مؤسسات أوغندية في إطار شراكة اقتصادية محلية شاملة.
في هذا الصدد، أشاد وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي، ماتيا كسايجا، في تصريح للصحافة، بنوعية العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا على إرادتهما المشتركة في السمو بها إلى مستوى شراكة قائمة على مشاريع ملموسة وبرامج عمل مختلطة.
واعتبر الوزير الأوغندي، أن هذا المستشفى “سيقدم مساهمة ثمينة” في مجال العلاج والتكوين الطبي، و”يجسد بشكل حقيقي روح الصداقة والتعاون بين بلدينا، وهي الصداقة التي يجب أن تظل متينة ودائمة”.
وتندرج هذه الاتفاقية القائمة على أساس يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين الجزائر وأوغندا، في إطار أوسع لتعزيز الروابط التاريخية ومتعددة الأبعاد بين البلدين، والتي تشمل خاصة مجالات الصحة العمومية وتقاسم الخبرات وتبادل أفضل الممارسات.
كما تعكس هذه الاتفاقية من جانب آخر، التزام الجزائر بتعاون جنوب-جنوب حقيقي وملموس، يتماشى مع أهداف الدبلوماسية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية ويستجيب للأولويات التنموية للشريك الأوغندي.

الجزائر ترفع إنتاجها من النفط بمقدار 4000 برميل يوميا

رئيس الجمهورية يأمر بفتح خط جوي تجاري بين الجزائر وتشاد

دعم عمومي بـ5 ملايين لتغيير المكيفات وتقليل هدر الكهرباء

إطلاق النظام المعلوماتي “جبايتك” في 14 مركزًا للضرائب

سوناطراك تبحث آفاق التعاون في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مع شركة كندية

شركة إسبانية تفتح خطا بحريا جديدا نحو الجزائر

