توقيع اتفاقية شراكة بين “ألجيريا فانتشر” وحاضنة أعمال جنوب إفريقية

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ هذه الاتفاقية التي وقعت على هامش منتدى أعمال “بريكس” بجوهانسبرغ “تهدف إلى تعزيز الربط بين الأنظمة البيئية للمؤسسات الناشئة بين الجزائر وجنوب إفريقيا”.

وقع المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتشر”، الأربعاء، بجوهانسبرغ، اتفاقية شراكة مع حاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة بجنوب إفريقيا “سلون 22”.

وذلك من خلال دعم المبادلات وفرص التنمية المشتركة بين البلدين. وتخص هذه الاتفاقية عدة “محاور رئيسية تؤكد التزام الطرفين بإقامة تعاون مثمر”، يقول المدير العام لألجيريا فانتشر.

كما تنص اتفاقية الشراكة على “تشجيع الاتصالات بين فرق وخبراء “سلون 22″ والمؤسسات الناشئة الجزائرية قصد تبادل أفضل الممارسات والمعارف بخصوص الأنظمة البيئية”.

ودعم التواصل بين الشباب المقاولين ومؤسسي المؤسسات الناشئة من البلدين، بما في ذلك برامج المبادلات وغيرها من المبادرات، يضيف المصدر.

كما تهدف أيضا إلى “ضمان تنسيق ومساهمة في مختلف شبكات ومنصات الولوج إلى الأسواق ورؤوس الأموال”، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين والترويج للمؤسسات الناشئة الناجحة.

للإشارة أن اتفاقية الشراكة بين “ألجيريا فانتشر” و”سلون 22″ وقعت بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وسفير الجزائر ببريتوريا سعد معاندي.