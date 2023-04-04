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توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الصيدلة ومخابر “روش” السويسرية

الشروق أونلاين
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توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الصيدلة ومخابر “روش” السويسرية
أرشيف
كلية الصيدلة في جامعة الجزائر 1

وقّعت كلية الصيدلة بجامعة الجزائر 1 يوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع مخابر “روش” السويسرية، لتشجيع التكوين والبحث بين الجانبين.

وأوضح رئيس جامعة الجزائر 1 لوكالة الأنباء الجزائرية بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يعود بالمنفعة على الطرفين، من خلال برمجة تربصات للطلبة، وفتح فضاء للأساتذة الباحثين.

وأعرب المسؤول عن أمله في “إبرام اتفاقية توأمة مستقبلا بين الجزائر وسويسرا، لتعميم الفائدة على كل الجامعات الجزائرية”.

من جهته، ذكر عميد كلية الصيدلة بالاتفاقيات التي تم إبرامها خلال الأشهر الماضية، بين الكلية ومختلف المخابر الصيدلانية الموجودة بالجزائر.

وستساهم الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع مخابر “روش” السويسرية، في ربط علاقة متينة بين الطرفين. حيث تمنح للكلية إمكانية الاستفادة من تربصات في المجالين التنظيمي والقانوني، يضيف العميد.

أما سفير سويسرا بالجزائر، الذي حضر مراسم التوقيع، فقد اعتبر أن الاتفاقية ستساهم على تعزيز العلاقات بين البلدين”. مشيرا إلى “التجربة الرائدة لسويسرا في مجال صناعة الأدوية”.

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