توقيع اتفاقية في المجال السياحي بين الجزائر وتونس

تم، الخميس، التوقيع على اتفاقية إطار بين وكالتي العقار السياحي الجزائرية والتونسية تقضي بتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال تسيير العقار السياحي.

وقد وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي مهناوي سليم ونظيره التونسي فتحي شرفي تحت اشراف وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش ووزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين .

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية، أن هذه الاخيرة ” تندرج في اطار التوأمة القائمة بين البلدين في مجال التهيئة السياحية والتسيير العقاري في مناطق التوسع السياحي” .

واعتبر مهناوي هذه الاتفاقية فرصة للاستفادة من التجربة التونسية في مجال تسيير العقار السياحي ما يمكن الوكالة الوطنية للعقار السياحي من تعزيز خبراتها لفائدة المستثمرين.

من جهته أكد المدير العام لوكالة العقار السياحي التونسي على أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية التي تهدف أساسا إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال التهيئة السياحية بين وكالتي العقار السياحي في كلا البلدين.

وذكر شرفي بأن التكوين في مجال تسيير العقار السياحي يهدف الى دعم قدرات الطرفين في تسيير العقار السياحي والتهيئة السياحية و وضع أسس البنية التحتية من أجل إنجاز المشاريع السياحية.