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توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين الجزائر وإيطاليا

الشروق أونلاين
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توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين الجزائر وإيطاليا
أرشيف
الجزائر وإيطاليا

توقّع الجزائر مع إيطاليا يوم غد الجمعة، اتفاقية لتسليم الـمجرمين. بمناسبة زيارة العمل التي يجريها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إلى البلاد.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك الوزير طبي بمدينة باليرمو الإيطالية، في فعاليّات الـمؤتمر الدولي للاحتفاء بالذكرى الـ20 لدخول اتفاقيّة الأمم الـمتحدة لـمكافحة الجريمة الـمنظّمة العابرة للدول حيّز النفاذ.

وسيُلقي ممثل الجزائر بهذه الـمناسبة، مداخلة يستعرض فيها جهود البلاد في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة في الجانبين التشريعي والمؤسساتي.

وعلى هامش الـمؤتمر، سيتم التوقيع وتبادل الرسائل بين الوزير الجزائري ونظيره الإيطالي، بخصوص اتفاقية تسليم الـمجرمين، يضيف البيان.

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