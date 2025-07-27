توقيع اتفاقية لدعم المناولة المحلية في صناعة قطع الغيار

بين "ALGERIA FAW" و "COSIDER ALREM"

أشرف وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، رفقة وزير الري، طاهر دربال، اليوم الأحد، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق شراكة بين شركة “SPA ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES” والشركة الفرعية لمجمع كوسيدار “COSIDER ALREM”، في خطوة تهدف إلى تعزيز المناولة والإدماج المحلي في مجال صناعة قطع غيار المركبات.

وحسب بيان لوزارة الصناعة فإن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ صناعة ميكانيكية وطنية متكاملة، تقوم على أسس الإنتاج المحلي، نقل التكنولوجيا، وتقليص التبعية للاستيراد.

وجرى توقيع الاتفاق بمقر وزارة الصناعة، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار، حميد خمليش، والمدير العام لشركة COSIDER ALREM، نسيم بن موسى، إلى جانب ممثلين عن شركة FAW الصينية الأم، وطاقم من إطارات الوزارة والمؤسستين الشريكتين.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار مخصصة لشاحنات ومركبات FAW، في إطار دعم شبكة مناولة صناعية قادرة على تلبية احتياجات المصنّعين محليًا، وتحقيق نسب إدماج عالية في قطاع صناعة المركبات.

وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوة تُعد تتويجًا للإرادة السياسية الهادفة إلى بناء صناعة قائمة على المناولة الفعالة والإدماج المحلي، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مجمع كوسيدار والمستثمرين في القطاع تمثل تحولًا نوعيًا نحو تعزيز قدرات التصنيع الوطني.

ومن جهته، أشاد وزير الري بالديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاع الصناعة، معتبرًا أن مثل هذه الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص تترجم رؤية الدولة في تعزيز التعاون والتكامل القطاعي، مشيدًا بدور مجمع كوسيدار في قيادة هذا التحول الصناعي.

وفي ختام المناسبة، جدّد الوزيران التزامهما بمرافقة وتشجيع كل المبادرات الصناعية الرامية إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ضمن مقاربة تنموية قائمة على الانسجام بين مختلف القطاعات.