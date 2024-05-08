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الجزائر
اللواء بخوّش يؤكد على التجسيد الميداني لكل بنوده

توقيع اتفاق جزائري تونسي لتقوية التعاون الجمركي

فاتح.ع
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توقيع اتفاق جزائري تونسي لتقوية التعاون الجمركي
ح.م

وقعت اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية – التونسية، الأربعاء بالجزائر العاصمة، على محضر يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات جمركية.
ووقع بالأحرف الأولى على محضر اجتماع اللجنة، الذي انعقد الثلاثاء بالجزائر العاصمة، كل من المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ونظيره التونسي، زهير الماجري، بمقر المديرية العامة للجمارك، بحضور الوفد التونسي، والإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، وسفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض.
وخلال ندوة صحفية جرت على هامش مراسم التوقيع، أكد اللواء بخوش أن أشغال هذا الاجتماع “كللت بنجاح أين تمت مناقشة عدة نقاط مشتركة من بينها عرض حال لما سبق القيام في إطار لقاء اللجنة السابق، وسبل تعزيز التعاون لتوفير الظروف الملائمة لتأطير حركة المسافرين والبضائع”.
كما تم الاتفاق في إطار هذا المحضر، على “تكثيف التعاون في مجال التكوين وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، إضافة إلى التنسيق في مجال الاستعلام الجمركي وتبادل المعلومات”، يضيف المدير العام للجمارك الذي أبرز أن “كل ما تم الاتفاق عليه مع الجمارك التونسية سيجسد ميدانيا”.
من جهته، اعتبر المدير العام للجمارك التونسية، زهير الماجري، هذا المحضر “سلسا ومهما جدا”، نظرا “لسهولة الحوار والمفاوضات الثنائية التي شهدها الاجتماع، وبما تم التوصل إليه من قرارات وبرامج”، وعليه سيتم حسب قوله “تدعيم ما تم الاتفاق عليه وتكوين لجان للتنسيق وتبادل الخبرات لتنفيذ هذه القرارات”.

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