توقيع اتفاق جزائري موريتاني في مجال الدفاع

التطورات الأمنية في المنطقة على طاولة المباحثات

تطرق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، الفريق أول سعيد شنقريحة مع وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية، حننه ولد سيدي ولد حننه، إلى “التطورات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية”، كما تبادلا “وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين”، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء ذلك، خلال استقباله لضيفه الموريتاني، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام، وقد جرى اللقاء بمقر الأركان بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش والوزارة وأعضاء الوفد العسكري الشقيق.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول شنقريحة كلمة رحب في بدايتها بالوفد الزائر، مشيدا بـ”الروابط الكثيرة التي تجمع البلدين الشقيقين”، مضيفا أن “الجزائر وموريتانيا، بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تجمعهما، يتقاسمان نفس الطموحات ونفس التحديات وهو ما جعل علاقاتهما الثنائية نموذجا يحتذى به في التعاون والتكامل بين الدول العربية والإفريقية”.

كما أكد الفريق أول شنقريحة “الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية-الموريتانية”، مشددا على “ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات”.

وأكد أن “الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية-الموريتانية لا تنبع فقط من القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، بل تتجلى أيضا في الدور المحوري الذي يلعبه هذا التعاون في استقرار المنطقة ككل”.

واعتبر أن “التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها منطقتنا تفرض علينا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك”.

وتابع الفريق أول شنقريحة قائلا: “من هذا المنظور، تحرص الجزائر، تحت قيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تعزيز علاقاتها الثنائية مع موريتانيا في شتى الميادين، لاسيما الأمنية منها، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التوافق والتنسيق والتشاور”.

من جهته، عبر وزير الدفاع لموريتانيا عن سعادته بالتواجد في الجزائر، كما أشاد بـ”عمق علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع الشعبين الشقيقين”، مثمنا “الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في سبيل استتباب الأمن في المنطقة”.

وفي ختام اللقاء، وقع الطرفان على اتفاق تعاون في مجال الدفاع، ليوقع بعدها ضيف الجزائر على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي، وفقا لما تضمنه بيان وزارة الدفاع الوطني.