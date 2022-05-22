توقيع اتفاق جماعي يتضمّن امتيازات جديدة لعمال سوناطراك

وقّع المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار على اتفاق جماعي مع النقابة الوطنية للمؤسسة، يتضمن “مراجعة المنح والتعويضات والمصاريف التي تكتسي طابع السداد”.

وحسب بيان للمجمّع، فقد تمّ توقيع الاتفاق الجماعي، في إطار مواصلة الجهود المبذولة “من أجل تعزيز وتحسين التكفّل بانشغالات العمال”.

وحضر مراسم التوقيع كلّ من الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء، وأعضاء النقابة الوطنية، والإطارات المسيّرة للمؤسسة.

وجاء الاتفاق “نتيجة لمفاوضات مثمرة، اتسمت بروح الحوار و التشاور والصدق الذي ساد جميع اللقاءات المنعقدة بين الطرفين”.

ويعتبر الاتفاق “تكملة للمساعي والتدابير المتخذة سابقا، بمقتضى الاتفاق الجماعي المؤرخ في 16 فيفري 2021. والذي يهدف إلى تدعيم الانسجام و الاستقرار الاجتماعي بالمؤسسة”، يوضح البيان.