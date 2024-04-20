توقيع الصفقة المتعلقة بإنجاز المركز الجزائري للخدمات الرقمية مع “هواوي”

وقّعت المحافظة السامية للرقمنة يوم السبت، على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، مع مجموعة هواوي الصينية، حسب ما نقلته التلفزيون العمومي.

وقال التلفزيون إن إنجاز المركز “سيساهم في تأطير وتنظيم مسار الرقمنة والتحوّل الرقمي في الجزائر. من خلال الحصول على بنية تحتية أساسية”.

“كما سيساهم المشروع في تعزيز السيادة الرقمية لبلادنا، والمضي تدريجيا نحو تحقيق استقلالنا التكنولوجي من خلال تعزيز المنتوج المحلي”، يضيف المصدر.

ووافق مجلس الوزراء في 14 نوفمبر 2023، على مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية البيانات الإلكترونية (Data center) في الجزائر، بالتعاون مع شركة “هواوي” الصينية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية حول الاجتماع، أن الرئيس تبون ثمّن “وضوح الرؤية الخاصة بالتوجّه الرقمي للجزائر. ضمن العرض الذي قدمته الوزيرة المُحافظة السامية للرقمنة” حول المشروع.

وذكّر الرئيس بأنّ “الهدف الأساسي من مشروع الرقمنة في الجزائر هو القضاء على البيروقراطية، واعتماد الشفافية في تسيير الشأن العام”.