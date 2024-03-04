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اقتصاد

توقيع برتوكول اتفاق بين سوناطراك و”مداد للطاقة” السعودية

الشروق أونلاين
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توقيع برتوكول اتفاق بين سوناطراك و”مداد للطاقة” السعودية
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

أعلنت سوناطراك، عن التوقيع على بروتوكول اتفاق مع الشركة السعودية “مداد للطاقة-شمال أفريقيا”، من أجل تقييم وتطوير مكامن الغاز الواقعة بمنطقة إيليزي جنوب حسب نظام الوتيرة السريعة.

وأفاد بيان للمجمع أن مراسم هذا التوقيع جرت بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك بحضور الرئيس المدير العام للمجمع،رشيد حشيشي والشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، الرئيس التنفيذي لشركة مداد للطاقة، إلى جانب مراد بلجهام، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”.

وعلى هامش مراسم حفل التوقيع، ناقش الطرفان آفاق التعاون بين الشركتين، في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات على وجه الخصوص، إضافة إلى مجالات أخرى من سلسلة قيم النفط والغاز.

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