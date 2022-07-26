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الجزائر

توقيع بروتوكول اتفاق بين مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ومؤسسة عربسات

الشروق أونلاين
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توقيع بروتوكول اتفاق بين مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ومؤسسة عربسات

أشرف وزير الإتصال محمد بوسليماني، الثلاثاء، على توقيع  بروتوكول اتفاق بين المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي ومؤسسة عربسات.

وجاء في بيان لوزارة الاتصال “وفي كلمة له بالمناسبة أكد أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تمتين العلاقات بين المؤسستين ويهدف إلى تجسيد شراكة إستراتجية من شأنها تعزيز العلاقات في مجال الإتصال وخاصة الرقمي”.

كما يسمح بروتوكول الاتفاق هذا بترقية الخدمات الإبتكارية والخدمات المتعددة الوسائط Multimedia، ما يوفر مناخا جديدا وشروطا تحفيزية تسمح بتقديم المساعدة والدراسات والمرافقة عبر النقل التكنولوجي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي.

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