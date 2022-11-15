توقيع عقد لتصدير الغاز الجزائري نحو سلوفينيا عبر خط إيطاليا

وقع مجمع سوناطراك الثلاثاء، عقدا مع شركة جيوبلن السلوفينية، يقضي بتصدير الغاز الجزائري نحو سلوفينيا بداية من شهر جانفي 2023 وإلى غاية العام 2026.

وحسب بيان لسوناطراك: وقعت اليوم الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عقدا لشراء وبيع الغاز الطبيعي مع شركة جيوبلن السلوفينية لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من شهر جانفي 2023.

وأضاف: تسمح هذه الاتفاقية لسوناطراك من ناحية، باسترداد حصتها بالسوق السلوفينية، التي كانت قد مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز أنريكو ماتيي بين 1992 و2012، ومن ناحية أخرى، المساهمة في تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي.

وحسب البيان: إن الاتفاقية الموقعة اليوم، والتي توجت المناقشات المثمرة بين الشركتين، تعبر عن المستوى المتميز لتعاونهما وتبرز رغبتهما المشتركة في تمتين علاقتهما على المدى البعيد.

وأوضح: كما تعزز هذه الاتفاقية دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل.

ويوم 8 نوفمبر 2022، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، أن بلاده ستوقع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي الجزائري الأسبوع المقبل خلال زيارة وزيري الخارجية والبنية التحتية للجزائر العاصمة.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته لشركة كرانج إسكرايمكو، قال إن الوزيرين سيوقعان يوم 15 نوفمبر بالجزائر العاصمة مذكرة بشأن مزيد من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين الجزائر وسلوفينيا.

وبحسبه، ينص العقد خلال السنوات الثلاث المقبلة على شراء حوالي 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يمثل حوالي ثلث الاستهلاك السنوي الحالي لسلوفينيا.

وزير خارجية سلوفينيا: الجزائر شريك مهم بالنسبة لنا

وشهر مارس 2022، أكد وزير خارجية سلوفينيا، أنزي لوغار، الأربعاء، أن الجزائر “شريك مهم” لبلاده في العديد من المجالات، مبرزا إرادة البلدين القوية للتعاون أكثر مستقبلا.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبر وزير الخارجية السلوفيني الجزائر “شريكا مهما” لبلاده، حيث “يعد الثاني لنا في المنطقة”, مضيفا بأن الطرفين سيعملان “أكثر وبفاعلية وسرعة لتعزيز الشراكة في مجال الخدمات، الذكاء الاصطناعي، الموارد المائية بالإضافة إلى قطاع السياحة”.

وبعد أن أعرب عن قناعته بوجود “فرص شراكة كبيرة في هذه المجالات” بين البلدين، سجل رئيس دبلوماسية سلوفينيا “الإرادة القوية” التي تحذو الطرفين من أجل “التعاون أكثر مستقبلا خاصة في مجال التبادل التجاري البحري”.

وحول استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أوضح لوغار أنه تم خلال هذا اللقاء “المثمر” التطرق إلى العديد من المواضيع, من بينها الوضع في أوكرانيا وكذا العلاقات الثنائية بين الجزائر و بلاده، والتي “نسعى إلى توطيدها أكثر، من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي”.

كما تمحور اللقاء كذلك حول المجالات التي “يمكن تعزيز التعاون فيها مستقبلا، خاصة في قطاع الطاقة” وهذا من أجل “البحث عن شراكات جديدة مع الجزائر في مجال إنتاج الغاز و البترول”.

للتذكير، جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.