توقيع مؤسسات جزائرية لعقود تتجاوز 300 مليون دولار

ضمن فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية

شهدت أشغال معرض التجارة البينية الإفريقية، المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، الاثنين، التوقيع على عدة اتفاقيات بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الإفريقية بعقود تتجاوز 300 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، أبرمت شركة “مدار القابضة” عقدا مع مؤسسة ليبية لتصدير السكر المكرر بقيمة 180 مليون دولار، فيما وقّع مجمع “سواكري” اتفاقية مع شريك ليبي لتزويده بالإسمنت عن طريق البر والبحر لمدة سنة، بقيمة 51 مليون دولار بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى.

من جهته، وقّع مجمع “كوندور” ست اتفاقيات بقيمة إجمالية تقدّر بـ80 مليون دولار سنويا مع ست شركات من كوت ديفوار، السنغال، مصر، ليبيا، تونس وموريتانيا.

وجرت مراسم التوقيع على هامش ورشة منظمة تحت شعار “تمكين المقاولين الأفارقة.. تسريع تطوير البنية التحتية في إفريقيا”، التي نظمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”.

وخلال افتتاحه لأشغال الورشة، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي القاري وتجسيد الطموحات المشتركة نحو تنمية مزدهرة.

وأضاف الوزير، أن البنية التحتية تمثل أساس أي نهضة اقتصادية، مبرزا أهمية قطاعات البناء والتشييد والمواصلات والطاقة والمنشآت القاعدية في دعم الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير قاعدة لوجستية صلبة وخوض شراكات عمومية-خاصة بما يخدم التكامل الإفريقي.

كما أشاد بقدرات المؤسسات الوطنية في مجال البناء والتشييد، سواء من حيث الإنجاز أو من حيث تكوين الكفاءات، مؤكدا أن الجزائر انتقلت من مستورد إلى مصدّر رئيسي لمواد البناء نحو القارة الإفريقية، على غرار الإسمنت، السيراميك، الحديد والصلب، ومنتجات الجبس.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا المعرض يعد محطة محورية وفضاء للحوار، لفتح آفاق جديدة وتجسيد أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف” ودفع مسار التكامل الاقتصادي في القارة.