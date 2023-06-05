توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر والأرجنتين في المجال الصيدلاني

تم، الإثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والإدارة الوطنية للأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية الأرجنتينية.

وستسمح مذكرة التفاهم الموقعة بتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات فيما يتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية، مراقبة الجودة، إصدار الشهادات للممارسات الحسنة للتصنيع.

كما ستسمح بتعاون أفضل فيما يخص عنصر التكوين، وكذا تأهيل وتحسين الموارد البشرية، وستعمل على تشجيع ومساندة الشراكة بين مختلف المنتجين الصيدلانيين ومن الاستفادة من الخبرة الارجنتينية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والانتاج الصيدلاني.

من جانبه، أفاد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون أن توقيع هذه المذكرة سيعطي دفعة جديدة للتعاون الجزائري الأرجنتيني في مجال صناعة الأدوية، مما يسمح بالارتقاء به إلى ذروة العلاقات الودية التاريخية بين البلدين.

واستقبل، عون، الاثنين، وفدا من الأرجنتين برئاسة وزيرة الصحة، من أجل التباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الانتاج الصيدلاني.

وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة الأرجنتينية المكلفة بالشؤون الاقتصادية، سيسيليا تودسكا بوكو وسفير جهورية الأرجنتين بالجزائر، السيد ماريانو سيمون بادروس.

وحسب ما أكده بيان لوزارة فإن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية – الأرجنتينية تحسبا لانعقاد اللجنة المشتركة المقبلة.

كما بحث الطرفان سبل وآليات تنشيط وتفعيل التعاون، لا سيما في مجال إنتاج الصيدلاني، من خلال إقامة شراكات بين مصنعي المواد الصيدلانية الجزائريين والأرجنتينيين في كل من القطاع العام والخاص وتعزيزها.

كما ركزت المحادثات على المكانة الاستراتيجية والريادية لكل من الجزائر والأرجنتين على المستوى الإقليمي والقاري وفرص وآفاق إبرام هذا النوع من الشراكة المربحة للطرفين لإنتاج مواد صيدلانية مبتكرة ذات القيمة المضافة العالية كبديل لاستيرادها وتعزيز صادراتها.