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اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة البترول الكنغولية

الشروق أونلاين
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توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة البترول الكنغولية
ح.م
جانب من اللقاء

وقع مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول الكونغولية مذكرة تفاهم لوضع أسس تعاون فعالة ومستدامة في عدة مجالات.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك أن الرئيس المدير العام للمجمع استقبل الأحد وفدا من الشركة الوطنية للبترول الكونغولية (SNPC) برئاسة مديرها العام مايكسنت راؤول أومينجا مرفوقا بعدد من المديرين العامين للشركات الفرعية ومسيري الشركة الوطنية للبترول الكونغولية (SNPC)، وهذا بمقر المديرية العامة لسوناطراك.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا آفاق التعاون بين الشركتين ووقعا مذكرة تفاهم لوضع أسس تعاون فعالة ومستدامة، في مجالات الاستكشاف، التطوير، النقل، التحويل، التوزيع والتموين بالمنتجات البترولية وتسويق المحروقات، وكذا من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات المهنية والتكوين لموظفي الشركة الوطنية للبترول الكونغولية (SNPC).

وتابع البيان أنه “خلال إقامته بالجزائر من 16 الى 20 جويلية 2023 سيزور الوفد الكونغولي العديد من منشآت سوناطراك، حقل النفط حاسي مسعود، حقل الغاز حاسي الرمل، المنطقة الصناعية بأرزيو ومصفاة الجزائر فضلا عن مؤسسات التكوين المعهد الجزائري للبترول ببومرداس وأكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران.”

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