توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك ومجمّع طاقوي برازيلي

أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأربعاء، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين سوناطراك ومجمع WEG البرازيلي. بحضور سفير البرازيل لدى الجزائر.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، إلى “بداية المناقشات واستكشاف فرص التعاون، لا سيما في مجال الكفاءة الطاقوية، وتنمية رأس المال البشري والتكوين”.

كما يتضمن الاتفاق “رقمنة تشغيل معدات WEG المتواجدة على مستوى منشآت سوناطراك”. بالإضافة الى إجراء التقييم الاقتصادي لإنجاز منشأة تصنيع وصيانة تابعة للمجمّع البرازيلي في الجزائر.

وعلى هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم، تحادث وزير الطاقة والمناجم مع الرئيس المدير العام لمجمع WEG هاري شميلزر جونيور، حول الفرص الجديدة لتطوير علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم.

“كما ناقش الطرفان مختلف المجالات التي تُتاح فيها فرص لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة. ولا سيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة، والتكوين، ونقل التكنولوجيا”.