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اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين “فيرال” للحديد والصلب والائتلاف الصيني

الشروق أونلاين
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توقيع مذكرة تفاهم بين “فيرال” للحديد والصلب والائتلاف الصيني

توقع، السبت، الشركة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” فرع مناجم الجزائر والائتلاف الصيني “سي أم أش” مذكرة تفاهم.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن وفدا مكونا من مسؤولي الائتلاف الصيني CMHمن بينهم رئيس شركة MCC العالمية ومن مجمع مناجم الجزائر واطارات من وزارة الطاقة والمناجم، سيقوم بزيارة عمل إلى ولايتي تندوف وبشار.

ويتضمن برنامج هذه الزيارة، التي تأتي في إطار تطوير وتثمين منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف، زيارة مشاريع وحدات المعالجة بولاية بشار، بالإضافة إلى مراسم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الائتلاف الصيني CMH، الذي يجمع ثلاث شركات صينية CWE و MCC و Heyday Solar، والشركة الوطنية للحديد والصلب (FERAAL) ، فرع مجمع مناجم الجزائر.

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