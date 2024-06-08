توقيع مذكرة تفاهم بين “كريا” و “روس كونغرس”

أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “كريا”، توقيعه اتفاقية تعاون مع وتجمع شركات روسية “روس كونغرس”.

وفي تصريح لرئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، قال “إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الجزائر وروسيا”، معربا في الوقت ذاته، “عن يقينه بأن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز التبادل والشراكات الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتقريب المؤسسات في كلا البلدين من بعضها البعض”.