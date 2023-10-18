توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع صيدال ومعهد البحث الفيتنامي

اختتمت أشغال الدورة الـ 12 للجنة المشتركة الجزائرية-الفيتنامية، يوم الأربعاء، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مجمع صيدال ومعهد البحث الفيتنامي.

وذكر بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أنه تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانية بين مجمع صيدال ومعهد البحث الفيتنامي”.

ويعتبر هذا المعهد (معهد البحث الفيتنامي) متخصص في إنتاج المواد الصيدلانية، بالاعتماد على الأعشاب الطبية وهي تقنية تتميز بها صناعة الدواء في جمهورية الفيتنام.

وبالمناسبة، حث وزير الصناعة علي عون “كافة القطاعات الوزارية على ضرورة التجسيد الميداني لمخرجات هذه الدورة، مبديا تفاؤله بمستقبل العلاقات الإقتصادية بين البلدين والتي تقع على عاتق الحكومة والمتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال”.

وهنأ وزير البناء الفيتنامي “المشاركين ودعاهم إلى مزيد من التواصل والتعاون من أجل إبرام شراكات إقتصادية مربحة للطرفين”، يضيف بيان الوزارة.