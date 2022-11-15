وزير الطاقة والمناجم يستقبل رئيس سينوباك الصينية

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للشركة الصينية سينوباك، غوو يوليانغ.

وحسب بيان للوزارة، فقد رحّب الطرفان في هذا اللقاء “بتميّز وصلابة علاقات التعاون التي تجمع الشركتين، سوناطراك وسينوباك، اللتان وقعتا مذكرة تفاهم لبحث فرص شراكة جديدة”.

كما ناقش الجانبان “الفرص التجارية، والآفاق المستقبلية، للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز، وفي مجال البتروكيماويات بالجزائر”.

من جانبه، عبّر غوو عن “ارتياحه للشراكة بين سوناطراك وسينوباك”. معربًا عن “اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار وتعزيز وجوده الشركة في الجزائر، وفي إفريقيا، بالشراكة مع سوناطراك”.

توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين سوناطراك وسينوباك الصينية

وفي 14 نوفمبر 2022، استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، المدير التنفيذي لشركة سينوباك الصينية غوو لويليانغ.

وحسب بيان لسوناطراك، فقد تطرق الطرفان في لقائهما إلى “العلاقات الحالية بين الشركتين، وآفاق التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج”.

كما توّج اللقاء بتوقيع “مذكرة تفاهم تعبّر عن إرادة الطرفين في توطيد علاقاتهما، وتوسيع تعاونهما، من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة”.

وتنشط سينوباك في الجزائر منذ سنة 2002. وهي تستغل بالشراكة مع سوناطراك، حقل زارزايتين، في إطار عقد يهدف إلى رفع معدل استرجاع احتياطيات النفط الخام المتوفرة.

وتقدر قيمة الاستثمار الإجمالي المسطر لتنفيذ برنامج أشغال التطوير والاستغلال المتفق عليه، بنحو 490 مليون دولار أمريكي. وسيسمح الاتفاق باسترجاع نحو 95 مليون برميل.