توقيع مذكرة تفاهم قضائية لمكافحة الجريمة المنظمة بين الجزائر والسعودية

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ستمكن الطرفين من العمل سويا على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات.

وأوضح الوزير طبي، الأحد، أن مذكرة التعاون الموقعة مع السعودية ستكون مكملة لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين المحكوم عليهم لعام 2013.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم ستسمح بتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات الطرفين وكذا تقديم طلبات بحث وتحري وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من طرف البلدين.

وتابع الوزير قائلا إن استفحال الإجرام بمختلف أشكاله أخذ أبعادا دولية تقتضي مجابهته تجميع الاختصاصات القضائية والقانونية لعديد الدول وذلك يتحقق بتعاون دولي عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون قضائي.

ويجري وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، زيارة إلى السعودية. أيام 6،7 و8 مارس الجاري، بدعوة من النائب العام للمملكة سعود بن عبد الله المعجب.

وحسب بيان لوزارة العدل، تهدف هذه الزيارة إلى “بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين. والتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون القضائي بين الجزائر والرياض”.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنّ مذكرة التفاهم المذكورة ستكون “مكمّلة للإطار الاتفاقي بين البلدين. وبالأخصّ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013”.

وسيلتقي الوزير طبّي في خلال زيارته إلى السعودية، مع نظيره وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، يضيف ذات البيان.