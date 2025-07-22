توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع أدوية بيوتكنولوجية لعلاج السرطان

بين "صيدال" والمختبر السويسري "روش"

وقّع المجمع الصناعي “صيدال” والمختبر السويسري “روش”، الرائد عالميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية، مذكرة تفاهم جديدة يوم أمس الإثنين، تتعلق بتصنيع منتجات بيوتكنولوجية موجهة لعلاج عدة أمراض، في مقدمتها الأورام السرطانية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لمجمع صيدال، بحضور المدير العام للمجمع، يونس بوعرعارة، والمدير العام لشركة روش الجزائر، خليل قداوي، إلى جانب عدد من الإطارات السامية من الجانبين.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الإرادة المشتركة للطرفين لتوفير الحلول العلاجية المبتكرة لفائدة المرضى في الجزائر.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، والتي تهدف إلى تطوير الإنتاج المحلي للأدوية المبتكرة، وتشجيع الشراكات التكنولوجية مع رواد الصناعة العالمية، وجعل الجزائر مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية في خدمة الصحة العمومية.