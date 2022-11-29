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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وأذربيجان

الشروق أونلاين
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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وأذربيجان
ح.م
اتفاقية تفاهم في مجال الطاقة بين الجزائر وأذربيجان

وقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بين الجزائر وأذربيجان.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير عرقاب، نظيره الأذري برويز شاهبازوف، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر.

وشارك في مراسم الاستقبال، إطارات من الوزارة، ورؤساء سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز.

وركزت المحادثات بين وفدي البلدين، على “بحث فرص تطوير علاقات التعاون الممتازة بين الجزائر وأذربيجان في مجال الطاقة”.

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