توقيع مذكرتي تفاهم بين سوناطراك و “أوكسيدنتال بتروليوم” الأمريكية

قامت شركة سوناطراك، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم رفقة شركة أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن المُوَطّنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعزيز وتوسيع تعاونهما.

وحسب بيان للشركة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون من خلال خلق فرص شراكة جديدة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر.

وتتمثل مذكرة التفاهم الأولى في تحديد إطار المناقشات المتعلقة بدراسة إمكانيات التعاون في تطوير المكامن الكربوناتية. أما مذكرة التفاهم الثانية، فتتعلق بتطبيق تقنيات الاستخراج المعزز للنفط، بغرض تعظيم الإنتاج وتعزيز عوامل الاسترجاع النهائي.

وللتذكير، فإن سوناطراك وشركة أوكسيدنتال تعملان مع شريكين آخرين على استغلال محيط بركين التعاقدي، وذلك في إطار عقد للمحروقات تم توقيعه بتاريخ 19 جويلية 2022.

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش مشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي في فعاليات المنتدى الأمريكي الجزائري للطاقة 2025 بمدينة هيوستن الأمريكية.

وحسب بيان للمجمع، تم تنظيم المنتدى الذي شارك فيه إلى جانب حشيشي وفد رفيع المستوى، من طرف مجلس الأعمال الأمريكي الجزائري والغرفة الثنائية الأمريكية الجزائرية، بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن.

وشهد هذا المنتدى “تواجد وفد جزائري، يضم فضلا عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، كلا من رئيس وكالة تثمين موارد المحروقات مراد بلجهام، والمدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أمين رميني”.

وشهد المنتدى يضيف البيان “حضور كبار مسؤولي الشركات الطاقوية الأمريكية الكبرى على غرار إكسون موبيل، وشيفرون، وأوكسيدنتال وآر بروداكتس وهيكاتي.

وخلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أكد حشيشي “على التزام سوناطراك الـدائم باستكشاف آفاق استثمارية جديدة خصوصا في المجالات المتعلقة بالمحروقات، والطاقات المتجددة، والهيدروجين، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الحد من البصمة الكربونية”

كما ركز خلال مداخلته “على سعي سوناطراك الدائم في الحفاظ على مكانتها كمورد آمن وموثوق به، اعتمادا على ما تتمتع به من بنى تحتية عصرية وانجازات معتبرة في مجال الاستكشاف”.

وذَكر في السياق بـ “المزايا والتحفيزات التي يقدمها قانون المحروقات الجزائري للمستثمرين وكذا الموارد الهامة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات التقليدية والمتجددة”.