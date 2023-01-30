توقيع 16 اتفاقية بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي

تم، الأحد، التوقيع على 16 اتفاقية بين وزارتي التعليم العالي والصناعة في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي والصناعي بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد أشرف وزير التعليم العالي كمال بداري رفقة وزير الصناعة أحـمد زغدار، الأحد على التوقيع على 16 اتفاقية، في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار.

ومن المنتظر أن تحقق هذه الإتفاقيات، حسب الوزارة، قفزة نوعية في الشراكة والتعاون بين القطاعين لترقية الصناعة الوطنية.

وتهدف الاتفاقيات الـ16 إلى تثمين مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتوظيفها لتعزيز الإنتاج الوطني والتنمية الإقتصادية، خصوصا في المحاور ذات الأثر الإقتصادي

كما تسعى إلى إيجاد حلول عملية لبعض المشاكل المتعلقة بنشاطات المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكك الحديدية وتجهيزاتها “فيروفيال”، والشركة الصناعية الجزائرية للنقل “سيتال”. يؤكد البيان.

وأوضح المصدر ذاته، أن مشاريع البحث والبرامج التي ستقوم بها مراكز البحث ومكتب الدراسات والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تتولى تطوير صناعة الحاويات وفقا للمعايير الدولية العصرية وكل ما يتعلق باستعمالاتها وتحديث وعصرنة خط إنتاجها.

وستعمل كذلك على تطوير الإنتاج الميكانيكي ولواحقه وما يرافقه في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمواد والفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة، علاوة على تبادل المعرفة والخبرة في مجال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى أن صناعة الحاويات في الجزائر ستساهم في التخفيف من أعباء الاستيراد، وتوفير مبالغ معتبرة لخزينة الدولة في مجال العملة الصعبة في مرحلة أولى، ثم لاحقا تعزيز ترقية الصادرات وتوفير مداخيل إضافية خارج المحروقات.